Óscar Puente anuncia su dimisión como ministro de Transportes  tras accidente de trenes en España que dejó 69 muertos

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, presentó su dimisión al cargo tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo, que dejó 69 personas muertas y alrededor de 200 heridas, de las cuales 40 permanecen hospitalizadas.

Durante su comparecencia de este martes 3 de noviembre ante el Congreso de los Diputados, el funcionario respondió a los cuestionamientos de diferentes partidos sobre las fallas de seguridad que pudieron contribuir a la tragedia del pasado 28 de octubre.

En su intervención, Puente defendió las inversiones realizadas por el Gobierno español, incluido un programa de renovación ferroviaria por 780 millones de euros.

¿Por qué piden la dimisión de Óscar Puente en España?

La portavoz del Partido Popular (PP), Ester Muñoz, cuestionó al ministro por su gestión de la seguridad ferroviaria y sostuvo que su responsabilidad no consiste únicamente en explicar accidentes, sino en prevenirlos.

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Por su parte, representantes de Sumar solicitaron su salida por responsabilidad política, aunque aclararon que no le atribuyen directamente la causa del siniestro.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, señaló que un posible error humano también pone de manifiesto deficiencias en los mecanismos de seguridad.

¿Qué provocó el accidente ferroviario de Urda?

Las investigaciones se centran en la decisión del centro de control de Adif de autorizar que un tren AVE reanudara su circulación a velocidad normal, pese a una interrupción del sistema de seguridad LZB y a la presencia de un tren de Iryo detenido más adelante.

🔴 ÚLTIMA HORA Óscar Puente anuncia su dimisión como ministro de Transportes. https://t.co/rVbYjtIEz3 https://t.co/bx4XTfrlu2 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 3, 2026

La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó 69 víctimas mortales.

Mientras continúan las investigaciones, el comité de empresa de Adif acordó promover una huelga para el próximo 17 de noviembre, aunque la convocatoria todavía no se ha formalizado.

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