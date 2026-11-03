Detienen a un hombre por protagonizar una discusión con una vecina en el parque del Fovissste Pablo García en Campeche

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el parque del Fovissste Pablo García, en Campeche luego de protagonizar una discusión con una vecina, situación que derivó en un reporte al número de emergencias.

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Los hechos ocurrieron en el área común del parque, donde el sujeto presuntamente sostuvo un altercado con una vecina, quien solicitó la intervención de las autoridades al señalar que se sintió amenazada durante la discusión.

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Al llegar al sitio, los elementos policiacos encontraron al hombre alterado, por lo que procedieron a su detención por alterar el orden público, donde a petición de la víctima fue trasladado ante el Juzgado Cívico, donde quedó a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.