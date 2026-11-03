Síguenos

Última hora

México

Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos

Yucatán / Sucesos

Aseguran a seis migrantes durante inspecciones a camiones de pasajeros en Teya y Halachó

Tras verificar sus condiciones de salud, los seis fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Mérida para continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Localizan a seis personas sin documentos migratorios en puestos de revisión de Yucatán
Localizan a seis personas sin documentos migratorios en puestos de revisión de Yucatán / Especial

Seis personas de origen extranjero fueron aseguradas durante una inspección a vehículos de transporte de pasajeros en Yucatán, donde elementos de la Secretaría de Marina (Semar) brindaron apoyo de seguridad perimetral en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Bomberos sofocan incendio en vivienda donde reportaron una presunta agresión con arma blanca

Noticia Destacada

Incendio de una casa y hombre herido con arma blanca desataron movilización en la colonia Bojórquez de Mérida

De acuerdo con la Novena Zona Naval, el operativo se realizó en puestos de inspección y verificación ubicados en los municipios de Halachó y Teya, donde personal naval, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), revisó tres unidades de transporte de pasajeros.

Durante las inspecciones fueron localizadas dos mujeres de 22 y 31 años, así como cuatro hombres de 36, 37, 39 y 41 años, quienes no contaban con documentación que acreditara su estancia legal en el país.

Hombre sufre quemaduras en casi la mitad del cuerpo al preparar pibes en Motul

Noticia Destacada

Hombre quiso encender la fosa para los pibes con gasolina y sufrió graves quemaduras en Motul

Tras brindarles atención y verificar sus condiciones de salud, las seis personas fueron trasladadas a las instalaciones del INM en Mérida, donde quedaron a disposición de las autoridades migratorias para los procedimientos administrativos correspondientes.

Te puede interesar