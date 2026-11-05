Gobierno de Yucatán acuerda mesa de diálogo con pobladores de Cenotillo tras bloqueo carretero

Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades del Gobierno del estado, pobladores reabrieron a la circulación la carretera Buctzotz-Tizimín, a la altura del kilómetro 129, en el entronque hacia Cenotillo, por lo que los conductores ya pueden transitar libremente por esta vía.

El bloqueo de la carretera duró toda la mañana y hasta las 21:00 horas del miércoles, lo que ocasionó retrasos y afectaciones a numerosos automovilistas y transportistas, quienes permanecieron varados mientras los habitantes mantenían el cierre como medida de protesta para exigir la reparación de la carretera que comunica a sus comunidades.

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Tras las gestiones realizadas por habitantes de las comisarías de Xualtez, Tuzic y Tixbacab, San Francisco, La Gran Lucha, así como del municipio de Cenotillo, se alcanzó un acuerdo con un representante del Gobierno del Estado de Yucatán para que se realice una mesa de diálogo en Cenotillo el 18 de noviembre, a las 10:00 horas, compromiso que quedó formalizado mediante un documento firmado por las partes involucradas.

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Con este acuerdo, los pobladores decidieron permitir nuevamente el paso de vehículos, aunque advirtieron que permanecerán atentos al cumplimiento de lo pactado.

Asimismo, señalaron que, en caso de que no se llegue a nada en la fecha y hora establecidas, retomarán el cierre carretero y lo mantendrán durante más días, hasta obtener una respuesta y contar con la presencia del gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena.