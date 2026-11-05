Iguana de metro y medio sorprende a una vecina dentro de su casa en Tizimín

Una enorme iguana de aproximadamente metro y medio de largo sorprendió a una vecina de la colonia Ocho Calles, en Tizimín, luego de que el reptil apareciera en el patio de su vivienda, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

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El hecho ocurrió la tarde de este martes en un predio ubicado sobre la calle 22, entre las calles 44 y 42, donde la mujer descubrió al animal y solicitó apoyo de las autoridades, ante el temor de que pudiera atacar a las gallinas que tenía en su propiedad.

Tras recibir el reporte, agentes municipales acudieron al domicilio y realizaron las maniobras correspondientes para capturar a la iguana. La intervención permitió controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

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Una vez asegurado, el ejemplar fue trasladado al Parque Zoológico La Reina, donde quedó bajo resguardo.