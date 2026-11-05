Anuncian jornada de valoración y entrega gratuita de auxiliares auditivos en Mérida: conoce las fechas y sedes

Del 9 al 11 de noviembre se realizará una jornada extraordinaria de valoración y entrega gratuita de auxiliares auditivos en Mérida, mediante la cual se ofrecerán estudios de audiometría y toma de moldes para determinar las necesidades de las personas beneficiarias.

La actividad es organizada por el Gobierno del Estado de Yucatán, el DIF Yucatán, la Beneficencia Pública Nacional y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán. Las valoraciones se llevarán a cabo en el Poliforum Zamná, de 8:00 a 13:00 horas.

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Durante los tres días se atenderá a 300 personas por jornada, quienes recibirán una valoración auditiva. De acuerdo con los resultados de los estudios, se determinará la entrega gratuita de los auxiliares auditivos correspondientes.

Requisitos para recibir auxiliares auditivos gratuitos

Las personas interesadas en participar en esta jornada deberán presentar los siguientes documentos:

Dos copias fotostáticas de la credencial para votar (INE).

Dos copias fotostáticas de la CURP actualizada.

No es necesario presentar audiometrías ni estudios médicos previos, tampoco haber realizado algún trámite o registro anterior para acceder a la valoración.

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En el caso de niños menores de cinco años, será necesario presentar un estudio de potenciales auditivos.

La jornada busca facilitar el acceso a servicios de atención auditiva y apoyos gratuitos para personas que requieren mejorar su capacidad de escucha, mediante valoraciones especializadas y la entrega de dispositivos de acuerdo con sus necesidades.