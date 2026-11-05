Clima en Yucatán 6 de noviembre: Vaguada dejaría chubascos durante la tarde y noche este viernes

Este viernes 6 de noviembre se prevé que se registre probabilidad de chubascos en Yucatán, mientras predomina el ambiente caluroso durante el día, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido a una vaguada sobre el mar Caribe occidental, en interacción con el ingreso de humedad y el calentamiento diurno de la superficie, favorecerá chubascos en Yucatán este día.

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El ambiente será caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del norte en Yucatán, de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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Por su parte, Protección Civil Yucatán (Procivy) indicó que habrá ambiente caluroso en el día y fresco por la noche y el amanecer, así como bajo potencial de lluvia en el transcurso del día, aunque se prevé lluvia ligera entre las 21:00 y 23:00 horas.

En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21°C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 34°. Aunque las primeras horas del viernes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 22 y 31°; en Tekax, entre 22 y 32°, y en Tizimín, entre 23 y 32° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 21° y una máxima de 3t°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.