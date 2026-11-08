Cosecha Quintana Roo su primera medalla en los Juegos Nacionales Populares 2026

El playense Luis Felipe Machado se adjudicó una presea de bronce en la disciplina de Artes Marciales Populares, durante las acciones que se disputan en Veracruz, competencia en la cual, la Delegación de Quintana Roo sumó su primera medalla en los Juegos Nacionales Populares 2026.

Esto luego de resaltar en la disciplina de Artes Marciales Mixtas donde se concretó un metal de bronce por conducto de Luis Felipe Machado, durante las acciones que se celebran en la Arena Veracruz, en suelo jarocho.

Durante la actividad, el joven oriundo de Playa del Carmen, Luis Felipe Machado mostró su talento al colgarse al pecho el metal de bronce en la disciplina de Artes Marciales Populares y dentro de la categoría de los 18-25 años de la división de 55-60 kilos de Combate.

El atleta del club Shimizu Karate Do, logró entrar a la zona de pódium en su primera participación en esta magna justa deportiva nacional y tras su participación y debido a la gran exigencia de la prueba, fue atendido por los médicos.

Continuando con la actividad, las y los quintanarroenses entrarán en acción en la modalidad de Formas, dentro de las mismas Artes Marciales Populares; se tiene previsto la participación de atletas quintanarroenses.

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Cabe destacar que, en el año 2025, la Delegación de Quintana Roo sumó también sus primeras tres medallas dentro de los Juegos Nacionales Populares, esto luego de que la selección de la misma disciplina concretó dos metales plateados y una más de bronce, durante la acción que se disputa en Oaxtepec, Morelos.

Como se recordará, gran intensidad con la que se disputaron, las pruebas de esta justa nacional, en la que las y los atletas quintanarroenses han mostrado su gran nivel de competencia desde el primer día.

La primera medalla para Quintana Roo llegó por conducto de Aime Gisel Moo Medina, quien se agenció la presea de plata en la disciplina de Artes Marciales, dentro de la categoría Intermedia de 13-14 años, dentro de la división de los 45-50 kilos.

Después tocó el turno para Nicolás Dasani Jacinto Flores, quien sumó el segundo metal plateado para el estado, esto dentro de las acciones de la prueba de Formas con Arma Corta, donde tuvo una gran demostración y se quedó con la medalla de plata y el segundo lugar nacional, en la categoría 10-12 años.

Finalmente, el tercer metal de la jornada, la cual fue de bronce, la obtuvo Axel Fernando Aquino Méndez, quien quedó en tercer puesto nacional en la prueba de Formas con Arma Corta, en la categoría 10-12 años.