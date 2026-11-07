Santos sigue enrachado; derrotó 2-0 al Atlante en el Banorte y tiene un pie en la Liguilla

El Santos dio otro paso a la fase final del futbol mexicano al vencer 2-0 al Atlante y el Necaxa por fin ganó con el entrenador peruano Juan Reynoso al imponerse 1-0 al Tijuana este viernes en la Jornada 16 del torneo Apertura 2026.

Con su triunfo de visita en el estadio Banorte, los Guerreros del Santos del DT portugués Renato Paiva llegaron a 25 puntos y subieron al quinto lugar.

La escuadra santista continúa su resurgimiento tras un inicio de siete juegos sin ganar con seis derrotas incluidas. A partir de la octava jornada ha ganado ocho de los últimos nueve partidos.

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En su torneo de regreso a la primera división, los Potros del Atlante, dirigidos por Miguel Herrera, se quedaron en la decimosexta posición con 14 unidades.

Tahiel Jiménez hizo el 1-0 al minuto 67 con un remate cruzado en el área. El 2-0 fue obra de Esteban Lozano con un disparo que el portero no pudo contener, al 77'.