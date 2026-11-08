Eliminan a las Iguanas del Cancún FC en la Liguilla de la Liga de Expansión MX

De nueva cuenta otra vez la Iguanas del Cancún FC se quedaron en el camino y no pasaron a semifinales, después de empatar a (1–1, 2-2 global) ante los Piratas de Veracruz en el Estadio 'Luis 'Pirata' Fuente', lo que significó el boleto a la siguiente ronda para los filibusteros.

Antes de la pausa de hidratación, ambas escuadras se neutralizaron, y por tanto, escasearon realmente las opciones de peligro.

Transcurría el minuto 35, cuando las Iguanas orquestaron una inmejorable ocasión a través de un contragolpe a cargo del colombiano, Francisco Melendre. El dorsal '8' escapó a toda velocidad y disparó raso, pegado a la base del poste derecho del cancerbero, Humberto 'Gansito' Hernández.

Más tarde, Piratas se salvó de una clara expulsion, a raíz de una artera entrada de Jesús Venegas a Paul Uscanga. Increíblemente, el silbante, Jesús Enrique Herrera, únicamente amonestó al mediocampista.

Antes de la conclusión del primer tiempo, al 44' para ser exactos, los anfitriones rompieron el cero con anotación de Christian Fernández, tras eludir la marca de Paul Uscanga en el área chica y fusilar a Edson Arce, al poste derecho.

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Cancún FC no bajó los brazos y en la compensación, al 50', el colegiado, Herrera, decretó una pena máxima por falta del arquero, Humberto Hernández, a su tocayo de apellido, Jonathan Hernández, cuando el defensa buscaba el esférico con un cabezazo.

Ya en el segundo tiempo, Piratas estuvo cerca del segundo gol, pero Edson Arce achicó excelente y con gran atajada evitó la anotación de Christian Fernández.

Ante la necesidad de otro gol que lo instalara en Semifinales, el profesor, Miguel Ángel Bravo, ingresó al 58' a Chisto Vela, en sustitución de Paul Uscanga. Después, al 69', el ecuatoriano, Gipson Preciado y Thiago Gigena lo hicieron por Francisco Melendre y Karel Campos, respectivamente.

Cancún FC insistió y al 80', Alek Álvarez provocó una gran jugada por izquierda, en su afán de asistir a Thiago Gigena, quien, incómodo por la marca, no pudo rematar a primer poste, por lo que sería esta la última jugada de los reptilianos en la temporada.