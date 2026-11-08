Detienen a sujeto con bicicleta presuntamente robada tras ser auxiliado por paramédicos en la colonia Benito Juárez

Una movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos se registró durante la noche, luego de que ciudadanos reportaran a las líneas de emergencia la presencia de un hombre tirado sobre la vialidad, junto a una bicicleta de color azul, en el cruce de la avenida 10 de Julio por avenida Satélite, en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen.

La situación generó preocupación entre quienes transitaban por el sector, debido a que el masculino se encontraba en una zona de circulación vehicular, exponiendo su integridad física y la de los automovilistas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba sin playera y tendido a la altura del camellón central, aparentemente sin poder incorporarse por sus propios medios. Junto a él permanecía una bicicleta azul, cuya procedencia comenzó a generar sospechas entre los ciudadanos que se percataron de la situación.

La atención se centró particularmente en la llanta trasera de la bicicleta, donde todavía permanecían colocados una cadena y un candado que presuntamente habrían sido utilizados por su propietario para asegurarla. Esta situación hizo suponer que la unidad podría haber sido sustraída minutos antes de que el sujeto terminara tirado en el lugar.

Junto a él permanecía una bicicleta azul, cuya procedencia comenzó a generar sospechas. / Por Esto.

Asimismo, trascendió que el masculino es conocido en ese sector por presuntamente estar relacionado con pequeños robos a establecimientos y otras conductas similares, situación que habría llamado la atención de algunos vecinos que lo identificaron.

Ante el reporte ciudadano, paramédicos acudieron al sitio para valorar al hombre y brindarle atención prehospitalaria. Después de revisarlo, determinaron que no era necesario trasladarlo a un centro médico, por lo que permaneció en el lugar una vez concluida la intervención de los socorristas.

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Sin embargo, cuando los paramédicos se retiraron, el masculino logró ponerse de pie, tomó la bicicleta y comenzó a caminar con dirección a la colonia Miguel de la Madrid, llevándose consigo la unidad que había permanecido junto a él durante la atención de emergencia.

Su desplazamiento no pasó desapercibido, ya que posteriormente fue interceptado por una patrulla de elementos policiacos, quienes procedieron a detenerlo y asegurar la bicicleta para esclarecer la procedencia del vehículo.

Paramédicos acudieron al sitio para valorar al hombre. / Por Esto.

Finalmente, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la bicicleta azul, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

Las autoridades quedaron a la espera de que el legítimo propietario pueda identificar la unidad, acreditar su propiedad y presentar la denuncia correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

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