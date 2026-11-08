Motociclista repartidor resulta lesionado tras derrapar al intentar evitar a un perro en la colonia Morelos

Un motociclista dedicado al servicio de moto entregas resultó lesionado luego de protagonizar un accidente de tránsito cuando circulaba sobre la avenida Malecón de la Caleta, en el cruce con la avenida 56, en la colonia Morelos de Ciudad del Carmen. El percance ocurrió cuando un perro se atravesó repentinamente en su camino, provocando que el trabajador perdiera el control de su unidad y terminara derrapando sobre el pavimento.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista se encontraba realizando sus actividades laborales y se dirigía a entregar un pedido cuando, al avanzar sobre la mencionada avenida, un canino cruzó intempestivamente la vialidad, sin que aparentemente el conductor tuviera suficiente espacio para esquivarlo.

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Ante la presencia del animal, el repartidor accionó los frenos para intentar evitar el impacto; sin embargo, terminó golpeando al perro y perdió el equilibrio de la motocicleta. La maniobra provocó que derrapara y cayera directamente sobre el pavimento, recibiendo diversos golpes en el cuerpo, principalmente en un hombro y una pierna.

Tras el accidente, algunos de sus compañeros de trabajo que se encontraban cerca se percataron de lo sucedido y acudieron rápidamente para auxiliarlo, mientras solicitaban la intervención de los servicios de emergencia a través de las líneas telefónicas correspondientes.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. / Por Esto.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se trasladaron hasta el punto del accidente, frente a las instalaciones del Instituto de la Mujer, para brindarle los primeros auxilios al motociclista. Los socorristas realizaron una valoración física y revisaron sus signos vitales, confirmando que se encontraban estables.

Luego de la revisión, los paramédicos consiguieron ayudarlo a incorporarse y posteriormente lo sentaron a la orilla de la Caleta, donde continuaron con la valoración para descartar alguna complicación derivada de la caída. Aunque presentaba molestias y lesiones en el hombro y una pierna, no se reportó que su estado de salud fuera de gravedad.

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Mientras tanto, sus compañeros se encargaron de levantar la motocicleta y retirarla de la zona de circulación, evitando que representara un obstáculo para los automovilistas que transitaban por ese sector de la colonia Morelos.

Posteriormente hicieron acto de presencia peritos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y recabaron los datos correspondientes para elaborar el registro del accidente. Debido a que no hubo otro vehículo involucrado, los agentes realizaron las diligencias necesarias y se retiraron del lugar.

Los paramédicos consiguieron ayudarlo a incorporarse. / Por Esto.

Finalmente, una vez concluida la atención prehospitalaria y las actuaciones de las autoridades, el motociclista permaneció acompañado por sus compañeros durante algunos momentos, antes de que los involucrados se retiraran del sitio. El accidente volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan diariamente los trabajadores motociclistas al circular por las vialidades de la ciudad.

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