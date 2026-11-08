Llega la Selección Mexicana con el mayor sigilo a la Riviera Maya para su concentración de cara a Nations League

En el mayor sigilo, al no publicar en la página de Facebook, ni en wasap, para evitar tumultos; este domingo por la noche, la mayoría de los jugadores convocados por Rafael Márquez para los juegos frente a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League, ya arribaron al Aeropuerto de Cancún y de ahí se trasladaron a su concentración en el complejo turístico "Fairmont Mayakoba", mientras que algunos más lo harán en el transcurso del día lunes 9 de noviembre.

Después de una polémica convocatoria en la cual no apareció el americanista Henry Martín y ante la inconformidad de sectores futbolísticos de que con Rafa Márquez la selección no levanta el vuelo, el tricolor arribó la noche de este domingo al aeropuerto internacional de Cancún, para inmediatamente después trasladarse vía terrestre al complejo turístico "Fairmont Mayakoba" ubicado sobre la -Riviera Maya- en el municipio de Playa del Carmen.

Complejo Deportivo en el que trabajará el "Tricolor' a partir del lunes 9 y hasta el miércoles 11 de noviembre, antes de viajar el jueves 12 a Kingston, con miras al Juego de Ida de los Cuartos de Final de la -Nations League- de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) frente a Jamaica, mismo que se jugará el sábado 14 del presente mes.

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Ante ello, los jugadores que estarán en la Riviera Maya esta semana son los porteros Raúl Rangel (Chivas), Óscar García (León) y Alex Padilla (Athletic Club); además de los defensas César Montes (Lokomotiv, Rusia), Johan Vásquez (Genoa, Italia), Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca), Kevin Álvarez (América), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Diego Campillo (Chivas), Jesús Orozco (Cruz Azul) y Mateo Chávez (AZ, Países Bajos).

Sin dejar de lado a los mediocampistas Luis Romo (Chivas) Gilberto Mora (Tijuana), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España), Erik Lira (Cruz Azul), Santiago Sandoval (Chivas), Andrés Montaño (Cruz Azul), Álvaro Fidalgo (Betis, España), Isaías Violante (América) y Erick Sánchez (América); así como los delanteros Alexis Vega (Toluca), Armando "Hormiga" González (Olympiacos, Grecia), Roberto "Piojo" Alvarado (Chivas), Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Arabia Saudita), Santiago Gimenez (Porto, Portugal), Jesús "Tecatito" Corona (Monterrey) y Armando León (NK Osijek, Croacia).

Finalmente, los futbolistas mexicanos que ya pisaron tierras quintanarroenses, destacan el joven Gilberto Mora, el goleador Julián Quiñones y el veterano Jesús "Tecatito" Corona.