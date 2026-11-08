Aparatoso choque en el Arco Norte de Cancún moviliza a cuerpos de emergencia; conductor huye del lugar

Automovilistas que transitaban por la vialidad Arco Norte vivieron momentos de tensión tras registrarse un aparatoso percance vehicular entre los límites del fraccionamiento Vista Real y La Joya. El incidente involucró a un automóvil que, por motivos aún bajo investigación, se salió de la vía de rodamiento y terminó estrellándose violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El fuerte impacto y la posición en la que quedó la unidad provocaron alarma entre quienes pasaban por la zona, por lo que de manera inmediata se dio aviso a la línea de emergencia 911. Los testigos solicitaron la presencia urgente de paramédicos y elementos de la Dirección de Tránsito Municipal, temiendo que hubiera personas gravemente heridas o atrapadas al interior del habitáculo.

Minutos después, los cuerpos de emergencia arribaron al sitio del accidente. Los rescatistas se adentraron en el área verde colindante donde había quedado incrustado el vehículo, confirmando con alivio que no se encontraba nadie en su interior. La unidad había sido abandonada por sus ocupantes tras el impacto, dejando múltiples daños materiales y el poste de luz severamente dañado.

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Ante el riesgo de un nuevo percance debido a la posición del automóvil y el peligro por la estructura eléctrica afectada, elementos de la Guardia Nacional que patrullaban y pasaban por el lugar detuvieron su marcha para abanderar la zona y agilizar el flujo vehicular, previniendo así otro incidente mayor. ​

Finalmente, al lugar arribó una grúa autorizada en compañía de personal de la Dirección de Tránsito Municipal para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades procedieron al deslinde de responsabilidades, maniobrando para sacar el vehículo del área verde y remolcarlo hacia el corralón oficial, donde permanecerá bajo resguardo hasta que el propietario acuda a reclamarlo y responda por los daños ocasionados.