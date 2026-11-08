Liga MX: León le arranca empate a las Chivas y Querétaro sigue en caída libre; Cruz Azul se mantiene como líder

El León le arrancó el empate 1-1 al Guadalajara y el Querétaro complicó sus posibilidades de clasificar al perder 2-0 ante el Puebla, en partidos que cerraron este domingo la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 que lidera el Cruz Azul.

Bajo el mando del argentino Gabriel Milito, las Chivas se mantuvieron en el tercer lugar con 30 puntos, a dos del Cruz Azul, que el sábado tomó el liderato con su triunfo a domicilio por 3-2 sobre los Tigres. Guadalajara y Cruz Azul se enfrentarán en la decimoséptima y última fecha de la fase regular.

Dirigido por el también argentino Javier Gandolfi, el León llegó a 23 unidades, subió al séptimo lugar y se colocó en zona de clasificación a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.

La Fiera se quedó con 10 hombres al minuto 53 por la expulsión del mediocampista Iván Rodríguez. El Rebaño de Milito se adelantó 1-0 al 69' con una definición de Ricardo Marín casi al filo del área chica. Paul Bellón firmó el 1-1 con un remate frontal a escasos metros del arco, al 87'.

De momento hay cinco equipos clasificados a los cuartos de final: Cruz Azul, América, Guadalajara, Toluca y Atlas. En la parte baja de la tabla hay cuatro escuadras eliminadas: Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez.

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Querétaro en caída libre

En el estadio La Corregidora, el Querétaro sufrió su quinta derrota consecutiva al perder 2-0 con el Puebla. Los Gallos Blancos del Querétaro, del entrenador chileno Esteban González, se quedaron con 20 puntos en la duodécima posición con un partido pendiente.

La escuadra queretana causó sensación en la undécima fecha al alcanzar el tercer lugar; pero a partir de la duodécima comenzó su caída libre.

"Claramente, el equipo se siente triste, nadie se esperaba estas derrotas consecutivas, tres las tuvimos de visita, ha sido doloroso y muy duro por cómo habíamos llegado", dijo Esteban González

La Franja del Puebla, dirigida por el mexicano Gerardo Espinoza, llegó a 19 unidades y subió al decimotercer lugar. El equipo poblano rompió una racha de siete partidos sin ganar; los tres anteriores fueron derrotas.

El colombiano Kevin Velasco marcó el 1-0 para el Puebla con un remate de zurda dentro del área al minuto 9. Al 36, Velasco filtró una pelota al área y Omar Moreno redondeó el 2-0 con un tiro raso que se le escapó al portero.