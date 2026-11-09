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Adolescente canadiense es reportado como desaparecido en Cancún; habría salido de su hotel y no regresó

El adolescente de 15 años fue visto por última vez el 7 de noviembre; salió del hotel donde se hospedaba y no regresó.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Hasta el momento no se ha difundido información de su posible paradero, por lo que permanece en calidad de no localizado
Hasta el momento no se ha difundido información de su posible paradero, por lo que permanece en calidad de no localizado / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Samuel Rogers Carrillo, de 15 años de edad, de nacionalidad canadiense, quien fue reportado como desaparecido en Cancún.

De acuerdo con la ficha de búsqueda número 213/FDN/2026, el adolescente fue visto por última vez el pasado 7 de noviembre de 2026, fecha en la que también se presentó la denuncia. Según la información proporcionada, el menor se encontraba hospedado en un hotel de Cancún, de donde salió y ya no regresó, por lo que se desconoce su paradero.

Los carriles de salida, en dirección al centro de la ciudad, se encuentran abiertos a la circulación

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Samuel Rogers Carrillo es de tez blanca, complexión delgada, cabello rubio, corto y ondulado, así como ojos cafés claros. Tiene una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso de 70 kilogramos. Como señas particulares, presenta lunares en ambas mejillas y marcas de acné.

Al momento de su desaparición vestía una playera beige de cuello redondo con la palabra "estel" al frente y pantalón negro.

La Fiscalía solicitó a la población que, en caso de contar con información que contribuya a localizarlo, se comunique al número 998 881 7150, extensión 2130, o a través de los canales oficiales de Búsqueda Quintana Roo.

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