Adolescente canadiense es reportado como desaparecido en Cancún; habría salido de su hotel y no regresó

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo activó una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de Samuel Rogers Carrillo, de 15 años de edad, de nacionalidad canadiense, quien fue reportado como desaparecido en Cancún.

De acuerdo con la ficha de búsqueda número 213/FDN/2026, el adolescente fue visto por última vez el pasado 7 de noviembre de 2026, fecha en la que también se presentó la denuncia. Según la información proporcionada, el menor se encontraba hospedado en un hotel de Cancún, de donde salió y ya no regresó, por lo que se desconoce su paradero.

Noticia Destacada Bloqueo de Madres Buscadoras cumple el tercer día en Cancún; habilitan acceso alterno a la Zona Hotelera

Samuel Rogers Carrillo es de tez blanca, complexión delgada, cabello rubio, corto y ondulado, así como ojos cafés claros. Tiene una estatura aproximada de 1.75 metros y un peso de 70 kilogramos. Como señas particulares, presenta lunares en ambas mejillas y marcas de acné.

Al momento de su desaparición vestía una playera beige de cuello redondo con la palabra "estel" al frente y pantalón negro.

La Fiscalía solicitó a la población que, en caso de contar con información que contribuya a localizarlo, se comunique al número 998 881 7150, extensión 2130, o a través de los canales oficiales de Búsqueda Quintana Roo.