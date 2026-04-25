Joao Pedro, campeón de goleo del Clausura 2026; así quedó la tabla de goleadores de la Liga MX

El Clausura 2026 cerró su fase regular con una definición vibrante no solo en la lucha por la Liguilla, sino también por el campeonato de goleo, un reconocimiento que terminó en manos de Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, tras firmar una destacada temporada.

Con 13 anotaciones, el atacante brasileño se convirtió en el máximo romperredes del torneo, imponiéndose en una cerrada batalla frente a Armando “La Hormiga” González, quien mantuvo viva la disputa hasta la última fecha.

Un cierre apretado por el liderato ofensivo

La pelea por el título individual se mantuvo abierta prácticamente durante todo el campeonato. Joao Pedro llegó a la última jornada con una ligera ventaja, mientras el atacante de Chivas acechaba con 12 tantos.

Esa mínima diferencia terminó siendo definitiva para que el jugador potosino se quedara con el reconocimiento al mejor goleador del certamen, consolidándose como una de las grandes figuras del semestre.

La Hormiga González, la revelación que presionó hasta el final

Aunque se quedó a un gol del liderato, Armando González firmó un torneo destacado y se consolidó como una de las revelaciones ofensivas del campeonato.

Su irrupción fue clave para el protagonismo de Guadalajara y lo puso en la conversación entre los delanteros mexicanos más destacados del momento.

Así terminó la tabla de goleo del Clausura 2026

La clasificación de máximos anotadores quedó encabezada por nombres que marcaron el torneo:

Joao Pedro (Atlético de San Luis) – 13 goles

(Atlético de San Luis) – 13 goles Armando González (Chivas) – 12 goles

(Chivas) – 12 goles Diber Cambindo (León) – 8 goles

(León) – 8 goles Kevin Castañeda (Tijuana) – 7 goles

(Tijuana) – 7 goles Juninho (Pumas) – 7 goles

Un título individual con peso propio

Además del reconocimiento personal, el campeonato de goleo reafirma la gran campaña de Joao Pedro, quien cargó con buena parte del poder ofensivo de San Luis y se convirtió en uno de los nombres más destacados del Clausura 2026.

Con su coronación como mejor artillero, el brasileño cerró un torneo memorable y puso su nombre entre los protagonistas del futbol mexicano.