Durango refuerza seguridad: llegan 600 militares para fortalecer vigilancia y combatir la delincuencia

La Secretaría de la Defensa Nacional reforzó su presencia en Durango con el arribo de 600 elementos del Ejército Mexicano, quienes se integrarán a las labores de seguridad en distintos puntos de la entidad como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública impulsada por el Gobierno de México.

El despliegue, realizado este 13 de junio de 2026, busca fortalecer las acciones de vigilancia, prevención del delito y construcción de la paz en el estado, mediante una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales.

Llegan 600 elementos para reforzar la seguridad en Durango

De acuerdo con la información oficial, los efectivos provienen de diferentes regiones del país y se incorporarán de manera inmediata a las operaciones que desarrolla la 10/a Zona Militar.

El contingente está integrado por 300 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México y otros 300 militares pertenecientes al 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, unidades que aportarán capacidades operativas especializadas en zonas consideradas prioritarias para la seguridad pública.

La llegada de estas tropas forma parte de las acciones permanentes destinadas a fortalecer la presencia institucional y mejorar las condiciones de seguridad para la población duranguense.

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Fuerzas Especiales y vigilancia en carreteras

Con este nuevo despliegue, la presencia militar en Durango se incrementa de manera significativa. Los 300 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta México se sumarán a los 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales que fueron enviados previamente a la entidad el pasado 10 de junio.

Por otra parte, los efectivos del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento tendrán la misión específica de reforzar la vigilancia en carreteras y vías de comunicación estratégicas, en coordinación con la Guardia Nacional a través de su Coordinación Estatal en Durango.

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan brindar mayor seguridad a transportistas, viajeros y habitantes que utilizan diariamente las principales rutas terrestres del estado.

Patrullajes y acciones para preservar la paz

Entre las actividades que desarrollarán los militares destacan patrullamientos terrestres, reconocimientos en áreas estratégicas, instalación de puestos de seguridad y acciones disuasivas orientadas a inhibir conductas delictivas.

La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que el objetivo principal es fortalecer la proximidad con la ciudadanía, prevenir delitos y contribuir al mantenimiento del Estado de derecho.

Asimismo, se reiteró que las operaciones se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los tres niveles de gobierno, con el propósito de consolidar un entorno de mayor estabilidad y seguridad para las familias duranguenses.

Estrategia de seguridad busca fortalecer la presencia institucional

El refuerzo militar se enmarca en los esfuerzos federales para atender las necesidades de seguridad en distintas regiones del país.

Con la incorporación de nuevos efectivos, las autoridades pretenden ampliar la cobertura operativa y responder con mayor capacidad ante situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la población.

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