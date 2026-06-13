¿Shakibecca fue la doble de Shakira en el Mundial?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dio mucho de qué hablar más allá de la fiebre deportiva. El espectáculo musical encabezado por Shakira, desencadenó rumores en las redes sociales.

Tras la presentación de la colombiana, algunos fans comenzaron a comentar la posibilidad de que la cantante hubiera utilizado una doble para presentarse ante miles de aficionados.

Esto debido a que algunos internautas dijeron que la compositora lucía muy diferente a como suele aparecer en sus conciertos y eventos públicos.

Algunas de las pistas que apuntaban a que supuestamente Shakibecca la reemplazó son el uso de lentes oscuros durante gran parte de la presentación, así como algunos cambios percibidos en su apariencia física.

¿Shakibecca reemplazó a Shakira en el Mundial 2026?

La teoría rápidamente apuntó hacia Rebeca Maiellano, mejor conocida como Shakibecca, una imitadora venezolana que se ha hecho famosa por su notable parecido con la cantante de Barranquilla.

La creadora de contenido por fin rompió el silencio y desmintió categóricamente los rumores. A través de sus redes sociales, aseguró que sí estuvo presente durante la inauguración, pero como espectadora.

Por otro lado, medios de comunicación de España reportaron que fuentes oficiales del entorno de Shakira rechazaron las versiones que circulaban en internet y confirmaron que fue la propia artista quien participó en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Los fans de la cantante dijeron que las diferencias en su aspecto se deben a la iluminación, el maquillaje, el peinado, y cambios físicos normales presentados por la artista.