Mundial 2026: Profeco alerta por fraudes en hospedajes y revela las claves para reservar de forma segura

Ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros por la Copa Mundial de Futbol 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una serie de recomendaciones para quienes planean contratar alojamiento mediante plataformas digitales, con el objetivo de prevenir fraudes, cargos indebidos e irregularidades durante sus reservaciones.

La dependencia federal recordó que este tipo de servicios operan bajo esquemas en los que los propietarios fijan los costos de hospedaje de acuerdo con factores como ubicación, características del inmueble y amenidades disponibles.

Además, señaló que algunos alojamientos incluyen servicios complementarios como internet, limpieza, seguridad, lavandería o alimentación, por lo que recomendó analizar cuidadosamente las necesidades antes de concretar una reserva.

Información clara y precios transparentes, obligación de los proveedores

La Profeco destacó que las plataformas y proveedores están obligados a proporcionar información veraz sobre su identidad, ubicación física y medios de contacto, lo que permite a los consumidores presentar aclaraciones o quejas en caso de inconformidades.

Asimismo, deben informar de manera transparente el precio final del servicio, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier cargo adicional, así como las políticas de cancelación, devolución, reembolso y cambios aplicables.

La institución recordó que los prestadores de servicios deben respetar las tarifas, promociones y condiciones que hayan sido publicadas o acordadas con los usuarios.

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Evitar pagos fuera de las plataformas, una de las principales recomendaciones

Uno de los puntos centrales de la advertencia emitida por la Profeco es evitar realizar pagos por medios externos a las plataformas oficiales. La dependencia subrayó que los anfitriones no deben solicitar transferencias bancarias directas, depósitos mediante aplicaciones externas ni pagos con criptomonedas fuera de los sistemas autorizados.

Según explicó, las plataformas únicamente garantizan la protección del dinero cuando la reserva se efectúa dentro de sus propios mecanismos de pago.

También recomendó verificar la reputación de los anfitriones, revisar opiniones de otros usuarios, comprobar la antigüedad de la cuenta, analizar la ubicación del inmueble y observar cuidadosamente las fotografías publicadas.

Consejos para detectar ofertas falsas

La Profeco señaló que los consumidores deben mantenerse alerta ante ofertas con precios excesivamente bajos, ya que podrían tratarse de anuncios fraudulentos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Reservar exclusivamente a través de plataformas oficiales.

Desconfiar de promociones poco creíbles.

Evitar continuar conversaciones fuera de la aplicación o portal oficial.

Verificar que la dirección web sea auténtica.

Utilizar métodos de pago que ofrezcan protección al consumidor.

Reportar publicaciones sospechosas.

Además, aconsejó revisar que el alojamiento cuente con medidas básicas de seguridad, como detectores de humo, extintores, botiquines de primeros auxilios y cajas de seguridad.

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Antes de contratar mediante una plataforma digital, verifica la identidad de quien ofrece el alojamiento, revisa las condiciones del servicio y asegúrate de que el precio incluya todos los cargos e impuestos.



La… pic.twitter.com/x46Z4va6MS — Profeco (@Profeco) June 12, 2026

Profeco habilita canales de atención para turistas y consumidores

La dependencia federal informó que las personas que enfrenten algún problema relacionado con servicios de hospedaje podrán solicitar orientación o presentar denuncias mediante el Teléfono del Consumidor y los distintos canales digitales habilitados por la institución.

Con estas acciones, la Profeco busca fortalecer la protección de los consumidores durante el Mundial 2026 y reducir los riesgos asociados a la contratación de hospedaje en línea, en un periodo en el que se prevé una alta demanda turística en diversas ciudades del país.

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