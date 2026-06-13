Mundial 2026: Brasil decepciona y Marruecos les planta cara en su debut

La esperada presentación de Brasil en la Copa del Mundo 2026 terminó lejos de lo imaginado. La selección dirigida por Carlo Ancelotti tuvo que venir de atrás para rescatar un empate 1-1 frente a Marruecos, en un partido disputado ante más de 80 mil aficionados en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Aunque la Canarinha llegaba como favorita para quedarse con el liderato del Grupo C, fue el conjunto africano el que mostró mayor personalidad durante amplios pasajes del encuentro y estuvo cerca de dar uno de los primeros golpes del torneo.

Marruecos sorprendió desde el inicio

Los actuales campeones de la Copa Africana de Naciones salieron decididos a incomodar a Brasil desde los primeros minutos. Con presión alta y rápidas transiciones, los marroquíes generaron peligro constante sobre la portería defendida por Alisson Becker.

El dominio tuvo recompensa al minuto 21, cuando Ismael Saibari aprovechó un espacio en la defensa brasileña y definió con gran calidad ante la salida del arquero para colocar el 1-0 que silenció a buena parte del estadio.

Vinicius apareció cuando Brasil más lo necesitaba

La reacción brasileña llegó gracias a su principal figura ofensiva. Cuando el equipo no encontraba claridad y sufría ante el orden táctico de Marruecos, Vinicius Junior tomó la responsabilidad del ataque.

🏆⚽️🔥 MUNDIAL 2026:



Así fue el gol de Vinícius Jr. para el empate 1-1 de Brasil ante Marruecos.



Cobertura de @AlertaMundoNews. pic.twitter.com/EkmupbDzER — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 13, 2026

Al minuto 32, el atacante del Real Madrid recibió un pase de Casemiro, encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que venció a Yassine Bounou, firmando el empate y devolviendo la esperanza a los aficionados brasileños.

La segunda mitad quedó lejos de las expectativas

Para el complemento, Carlo Ancelotti realizó ajustes buscando darle mayor equilibrio a su equipo. Brasil logró tener más posesión y presencia ofensiva, pero siguió mostrando dificultades para generar oportunidades claras.

Marruecos apostó por los contragolpes y mantuvo el orden defensivo que le permitió neutralizar a figuras como Raphinha, Matheus Cunha y el propio Vinicius. El desgaste físico provocado por las altas temperaturas también comenzó a notarse en ambos equipos.

Un empate que deja abierto el Grupo C

La recta final transcurrió con intentos aislados de ambos conjuntos. Brasil presionó durante los diez minutos añadidos, mientras Marruecos resistió e incluso estuvo cerca de sorprender nuevamente sobre el final del encuentro.

Con este resultado, Brasil y Marruecos suman su primer punto en el Grupo C, donde también compiten Haití y Escocia. La igualdad deja abierta la pelea por la clasificación y obliga a la Canarinha a mejorar su funcionamiento si pretende avanzar con autoridad en busca de su anhelado sexto título mundial.

El empate dejó una sensación agridulce para los sudamericanos y confirmó que Marruecos está dispuesto a competir de tú a tú con cualquiera en esta Copa del Mundo.