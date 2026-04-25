Liga MX Clausura 2026: así se juega la Liguilla al momento y los cruces de Cuartos de Final

La Liga MX entra en su momento decisivo y, a falta de que concluya la Jornada 17, el panorama de la Liguilla comienza a aclararse con ocho equipos perfilados para disputar los Cuartos de Final, varios de ellos con duelos que prometen intensidad desde la primera ronda.

Con la pelea por el liderato general aún abierta y varios clubes buscando mejorar su posición en la tabla, la última fecha no solo define clasificados, también puede mover por completo los emparejamientos rumbo a la Fiesta Grande.

Los clasificados que perfilan los Cuartos

Hasta ahora, Pumas, Chivas, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Tigres, América y Tijuana aparecen dentro de la zona de clasificación, aunque la tabla todavía puede sufrir modificaciones.

Los universitarios se colocan líders y el Guadalajara sub lider tras empatar con Xolos, mientras Pachuca, Toluca y Cruz Azul buscan cerrar con ventaja de posición. En la parte media, América, Tigres y Tijuana intentan asegurar un mejor cruce para la fase final.

Así se jugarían hoy los Cuartos de Final

Con los resultados parciales, los enfrentamientos quedarían de esta manera:

Pumas vs Atlas

Chivas vs América

Pachuca vs Tigres

Toluca vs Cruz Azul

Uno de los cruces que roba reflectores sería un nuevo Clásico Nacional entre Chivas y América, mientras que el choque entre Toluca y Cruz Azul apunta como una de las series más cerradas por el nivel de ambos clubes.

Una última jornada puede mover todo

Aunque el panorama luce encaminado, nada está definido. Los partidos pendientes podrían modificar posiciones, cambiar rivales e incluso alterar la ruta hacia semifinales.

Con varios equipos llegando en buen momento y otros buscando recomponer el rumbo, el Clausura 2026 se encamina a una Liguilla con ingredientes de sobra: clásicos, revancha deportiva y candidatos al título.

Todo se resolverá hasta el último silbatazo de la fase regular, pero una cosa ya parece clara: la Liguilla de la Liga MX promete una batalla intensa desde los Cuartos de Final.