¿Dónde está la Papelería Chelo y por qué la afición de Pachuca la hizo viral?

La Papelería Chelo dejó de ser solo un pequeño negocio de barrio para convertirse en uno de los símbolos más representativos del Pachuca durante esta liguilla del Clausura 2026. Lo que comenzó como motivo de burlas en redes sociales terminó transformándose en una muestra de orgullo e identidad para la afición tuza.

Tras eliminar al bicampeón vigente, Toluca, el equipo hidalguense avanzó a las semifinales del torneo y, junto con ello, tomó fuerza la historia detrás del establecimiento que funciona como punto oficial para la venta de boletos del club.

La polémica surgió luego de que aficionados rivales cuestionaran que un equipo de Primera División utilizara una papelería tradicional para distribuir entradas de sus partidos. Sin embargo, lejos de incomodar a los seguidores de Pachuca, la situación fortaleció el sentimiento de pertenencia hacia el club y sus raíces populares.

La Papelería Chelo se encuentra ubicada en la calle Dr. Gonzalo Castañeda #305, en la colonia Doctores de Pachuca de Soto, Hidalgo. Se trata de un negocio familiar atendido desde hace más de 25 años por Jorge Morales Chávez, quien además mantiene una estrecha relación con el entorno futbolístico de la ciudad.

El pasado domingo, previo al duelo ante Toluca, el club decidió abrazar esa historia y convertirla en parte de su narrativa para la liguilla. En el Estadio Hidalgo apareció un enorme tifo donde se observaba a la mascota de los Tuzos frente a la papelería, acompañada por los trofeos del equipo y la frase: “Nuestro origen no se olvida. Pachuca es de su gente”.

QUÉ HISTORIA



Esta es la papelería Chelo, la protagonista del tifo de Pachuca luego de las burlas de la afición del Toluca por ser un punto de venta oficial de los Tuzos para vender boletos.



Así recuerdan sus inicios del club y deja de lado que todo mundo ya lo hace por… pic.twitter.com/BbJxoLR5S1 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) May 12, 2026

El mensaje fue interpretado como una defensa de la esencia popular del futbol y de la cercanía del club con su afición. También representó una respuesta a las críticas recibidas en redes sociales, principalmente de seguidores escarlatas, que ironizaron sobre el establecimiento.

Para muchos aficionados, la historia de la Papelería Chelo simboliza la conexión del Pachuca con la comunidad y con sus orígenes históricos ligados a los trabajadores mineros que dieron vida al club hace más de un siglo.

Ahora, el local se ha convertido en una especie de amuleto e insignia para los Tuzos rumbo a la semifinal frente a Pumas, serie que arrancará el próximo 14 de mayo en el Estadio Hidalgo y concluirá el 17 de mayo en Ciudad Universitaria.