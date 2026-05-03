Pachuca congela el infierno del Nemesio Diez tras imponerse 1-0 a los Diablos en Toluca

En el estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense, los Tuzos del Pachuca lograron imponerse de visita por 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca, que hace mucho tiempo no caían en Liguilla ante su afición, que hace un verdadero infierno el escenario para los equipos rivales.

Los Tuzos, dirigidos por el técnico argentino Esteban Solari, ganaron este compromiso con un gol del ecuatoriano Enner Valencia al minuto 8, luego de que lograra un espectacular disparo desde fuera del área que "congeló" a toda la afición escarlata que se dio cita en el inmueble de la colonia Morelos.

Esta serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 vivirá su desenlace el próximo domingo 10 de mayo en el estadio Hidalgo de Pachuca, donde el Toluca tendrá que ganar por dos goles para avanzar a semifinales y mantener el sueño de ganar el tricampeonato.

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Los Diablos, comandados por Antonio Mohamed, afrontaron este duelo con un cuadro alternativo, condicionados por lesiones, por convocatorias de la selección mexicana y por la necesidad de dosificar al equipo, que el miércoles jugará el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf contra Los Ángeles FC, en el que tiene una desventaja de 2-1.

En los dos torneos anteriores, en donde se proclamaron campeones, los Diablos siempre cerraron las series de Liguilla como locales en el Nemesio Díez respaldados por su afición.

En esta oportunidad, los pupilos del "Turco" Mohamed tendrán que ir a buscar la victoria al "Huracán" para seguir con vida en la Liguilla, pero tendrán que derrotar a unos Tuzos que se mostraron sólidos y sin problemas para arrebatarles la victoria en el mismo infierno de Toluca.

Para el Toluca la prioridad es ganar la Concachampions, por lo que el miércoles buscarán darle la vuelta al marcador ante el Los Angeles FC para instalarse en la final del certamen y cuatro días más tarde irán por la remontada en Pachuca en busca de seguir el camino hacia el tricampeonato, una proeza que en torneos cortos solo ha logrado América.

Con información de AFP