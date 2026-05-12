Encuesta Mitofsky Mundial 2026: lo que piensan los mexicanos de la Copa del Mundo

A semanas del arranque de la Copa del Mundo 2026, la 14a Encuesta Mensual de Ovaciones ofrece una radiografía honesta y, en varios puntos, incómoda del estado de ánimo de la afición mexicana. La localía genera ilusión, el recuerdo de 1970 y 1986 vive en el imaginario colectivo, pero los números sobre Javier Aguirre y el nivel de expectativa real sobre el Tri cuentan una historia más cautelosa.

El interés en el Mundial cayó respecto a ediciones anteriores

Uno de los datos más llamativos del estudio es la comparación del interés de los mexicanos por seguir el torneo a lo largo de los años. En 2014, previo al Mundial de Brasil, el 59% de los encuestados declaraba tener interés en seguir la competencia. Ese número desplomó al 32% en 2018 y hoy, con México como sede, el indicador se recupera hasta el 40%, casi 20 puntos por debajo del mejor registro histórico. La localía ayuda, pero no alcanza para devolver el fervor de hace doce años.

Las expectativas sobre el Tri: ni optimismo ni pesimismo

El 33% de los encuestados considera que México hará un buen papel en el torneo, frente a un 32% que anticipa una actuación negativa. Una división casi perfecta que refleja la ambivalencia de una afición que no termina de creer pero tampoco se rinde. El dato preocupante es que estas cifras son muy similares a las de Qatar 2022, el mundial donde el Tri tuvo una de sus peores participaciones recientes.

La localía empuja: 37% cree en el 6to partido

Si hay un número donde el efecto sede se hace sentir claramente, es este. En 2022, apenas el 13% creía que México podría terminar entre los 8 mejores del torneo. Para 2026, ese porcentaje salta al 37%. El recuerdo de los mundiales de 1970 y 1986, cuando México llegó a cuartos de final jugando en casa —cayendo ante Italia y Alemania respectivamente— alimenta la esperanza de que la historia pueda repetirse.

Cabe recordar que con el nuevo formato de la Copa del Mundo, alcanzar esa posición ya no implica llegar al quinto partido como en el esquema tradicional, sino al sexto.

Aguirre: el técnico con peor imagen en años

El panorama se oscurece cuando la encuesta pone la lupa sobre Javier Aguirre. El entrenador acumula apenas un 12% de opiniones positivas y un 19% de negativas, siendo la gran mayoría de los encuestados quienes lo ubican en una categoría "regular". Para poner en contexto: el "Piojo" Herrera llegó al Mundial de 2014 con un 36% de imagen positiva, Osorio en 2018 tenía 25% pero ya arrastraba un 35% de negativos, y el "Tata" Martino en 2022 era impopular antes de confirmar lo que la afición temía. Aguirre llega con los números más bajos de cualquier técnico en los últimos mundiales.

Los grupos y las expectativas para el Tri

Respecto a los tres partidos de la fase de grupos, la afición anticipa un empate ante Sudáfrica, una victoria ante Corea del Sur y otro triunfo ante Chequia. Si ese escenario se cumpliera, México terminaría con 7 puntos y en primer lugar de su grupo, lo que le permitiría evitar en el cuarto partido un enfrentamiento directo con otro líder de grupo.

El mapa del Mundial: Europa manda, América resiste

En cuanto al campeón favorito, la encuesta da ventaja a los equipos europeos sobre los americanos (41% vs 30%). La contienda está más abierta que en cualquier edición previa: cinco selecciones se disputan el favoritismo con porcentajes entre el 12% y el 18%: Francia, Alemania, España, Brasil y Argentina.

Para México, el escenario es el más modesto en su historia mundialista: apenas el 4% lo considera posible campeón, el porcentaje más bajo jamás registrado en cualquier Copa del Mundo. El dato contrasta con 2010, cuando el Tri era mencionado por encima del 10% como candidato al título, al lado de Brasil y Argentina.

En los 12 grupos, la afición no anticipa grandes sorpresas y da por favoritas a las cabezas de serie en casi todos los casos. Las excepciones: el Grupo D, donde se espera que Estados Unidos gane aunque con resistencia de Australia, y el Grupo B, el único donde cuatro selecciones —Suiza, Qatar, Bosnia Herzegovina y Canadá— son vistas con posibilidades reales de liderar, con Canadá como ligero favorito.