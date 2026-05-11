México revela jersey negro rumbo al Mundial 2026, inspirado en artesanas poblanas

A solo unas semanas del arranque de la Copa Mundial de 2026, la Selección Mexicana y adidas revelaron oficialmente el nuevo tercer jersey que utilizará el Tri durante la justa internacional, una playera que apuesta por la identidad nacional y el orgullo colectivo como eje principal de su diseño.

El uniforme destaca por su color negro con detalles en verde en mangas y cuello tipo “V”, además de integrar un patrón tonal con las letras “MX” distribuidas en toda la prenda. La marca alemana explicó que el concepto lleva por nombre “The Mexican Wa(y)ve”, una propuesta inspirada en la unión y pasión de la afición mexicana.

Otro de los elementos que sobresalen son las clásicas tres franjas de adidas colocadas en los hombros con tonos verde, blanco y rojo, haciendo referencia directa a la bandera nacional. Asimismo, el jersey incorpora la frase “Somos México”, mensaje que ya había aparecido en los uniformes de local y visitante presentados previamente.

La nueva equipación también incluye el tradicional trifolio de adidas en la parte frontal, detalle que se ha convertido en uno de los distintivos de la colección mundialista del combinado mexicano rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con la marca deportiva, esta playera busca convertirse no solo en un símbolo dentro de la cancha, sino también entre los aficionados que acompañarán a la Selección Mexicana durante el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte del lanzamiento, adidas también presentó una colección especial realizada en colaboración con Someone Somewhere, integrada por seis prendas con bordados y detalles elaborados por mujeres artesanas de la comunidad de Naupan, en la Sierra Norte de Puebla

Dentro de esa línea destaca el modelo denominado Artisan JSY, una reinterpretación del tercer uniforme con estilo lifestyle, cuello tipo polo y acabados bordados que buscan fusionar la moda urbana con elementos tradicionales mexicanos.