Así fue la visita de V de BTS a la Península de Yucatán hace tres años, ¡Trabajó en un restaurante!

Este jueves 7 de mayo será el primer concierto de una serie de tres presentaciones que prepara la banda surcoreana BTS en México, siendo la primera vez que el grupo completo se presenta en el país, ya que anteriormente, varios de sus integrantes ya habían ofrecido espectáculos e incluso, uno de ellos grabó un programa en la Península de Yucatán.

Fue en 2023 cuando V de BTS causó gran sensación, pues a principios de año comenzaron a viralizarse imágenes sobre su visita a Bacalar en Quintana Roo, lo cual ARMY, -club de fans de BTS- comenzó a especular sobre las razones.

Se trató de las grabaciones del programa coreano Jinny's Kitchen (Seojin's) donde Taehyung trabajó como mesesero en un restaurante, aplicando distintas labores que incluso incluyeron acudir a comprar en tiendas locales.

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Durante su visita, V estuvo de cerca con habitantes de Bacalar, donde fuera de cámaras, también disfrutó de los atractivos turísticos que ofrece este destino de Quintana Roo.

Esta ha sido la única vez que un integrante de BTS visita la Península de Yucatán, y ARMY recuerda este épico momento que se volvió gran sensación en redes sociales.

BTS inicia conciertos en México

Este 7, 9 y 10 de mayo, la banda surcoreana BTS se presentará en concierto en el Foro GNP Seguros de la Ciudad de México, siendo histórico al ser la primera vez que se encuentran en el país.

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Todas las fechas ya se encuentran vendidas en su totalidad, por lo que AMY ya se encuentra ansioso de poder disfrutar de este magno evento que para los fans es considerado histórico.

Como parte de su visita, incluso sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde además RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook saludaron desde el balcón a cientos de fanáticos que asistieron al Zócalo.

Anuncian nuevo concierto de BTS en México

Ante el gran impacto de BTS en México con su gira mundial Arirang World Tour 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en 2027 se tendrá un nuevo concierto de la agrupación en el país.

Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur. pic.twitter.com/OS39Sp0H6g — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 6, 2026

"Fue algo muy lindo y aquí quiero agradecer públicamente al presidente de Corea del Sur, porque sin él esto no hubiera sido posible y este detalle de que hayan venido a Palacio Nacional, y ya regresan el próximo año y a través de las producciones darán más detalles", anticipó.

Cabe señalar que la Presidenta de México solicitó que se abrieran más conciertos en el país, pero al no ser posible, se prevé que esto ocurra hasta el siguiente año.