Asociación de Sanahcat obtiene reconocimiento mundial por el rescate de semillas criollas y la meliponicultura

La asociación agroecológica U Yich Lu’um, con sede en el municipio de Sanahcat, ha sido formalmente admitida como miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) bajo la categoría de Organización de Pueblos Indígenas (OPI).

Este nombramiento fue confirmado por Yamili Chan Dzul, coordinadora de la organización, quien indicó que la UICN fue fundada en 1948 y es considerada la autoridad mundial más importante en cuanto al estado del mundo natural y las medidas necesarias para salvaguardarlo, operando como una unión compuesta por estados y organizaciones civiles.

“La inclusión de U Yich Lu’um no es un trámite menor; representa el reconocimiento de que los saberes ancestrales y las prácticas de la milpa son herramientas científicas y sociales de primer orden para la conservación”, expresó.

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Chan Dzul indicó que la noticia ha sido recibida con entusiasmo en las comunidades que integran la asociación, pues este logro es el resultado de un trabajo colectivo.

“Este reconocimiento nos fortalece como pueblo maya y refuerza nuestro compromiso con la defensa del territorio y la conservación de la naturaleza”, señaló.

Explicó que el proceso para la inclusión fue impulsado por alianzas estratégicas con organismos como el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa Panamá 2020), la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) de Paraguay y la Federación Indígena Empresarial y Comunidades Locales de México (Cielo).

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Agregó que la integración de U Yich Lu’um a la oficina regional para México, América Central y el Caribe de la UICN permite que la voz de los campesinos de Sanahcat llegue a los congresos mundiales de naturaleza, donde se definen las agendas de financiamiento y las estrategias medioambientales.

Se recordó que, históricamente, las organizaciones con base en Yucatán han operado bajo esquemas locales; sin embargo, el estatus de OPI ante la UICN otorga un derecho de voto y participación en la toma de decisiones que impactan la política ambiental internacional, asegurando que el concepto de conservación no se dicte solamente desde oficinas distantes.

El trabajo de U Yich Lu’um se ha distinguido por la promoción del sistema de la milpa, más allá del monocultivo de maíz. Sus proyectos incluyen el rescate de semillas criollas y la meliponicultura.