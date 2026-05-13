Metrobús tendrá servicio especial para el Cruz Azul vs. Chivas

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que el sistema Metrobús pondrá en marcha un servicio especial de apoyo para facilitar el traslado de personas asistentes al Estadio Banorte, como parte de las acciones de movilidad relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026

La prueba operativa se realizará este miércoles 13 de mayo y conectará la Línea 1 y la Línea 5 mediante rutas especiales entre las estaciones Perisur y Cañaverales, con el objetivo de mejorar el acceso al recinto deportivo y agilizar los tiempos de traslado.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el servicio operará de 16:00 a 24:00 horas y permitirá que los usuarios desciendan sobre Avenida Renato Leduc para continuar a pie hacia la puerta 8 del estadio.

La tarifa será de 6 pesos, mientras que la transferencia entre líneas no tendrá costo adicional, ya que será tomada como un transbordo. El ingreso podrá realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias, relojes inteligentes y teléfonos con tecnología NFC.

Las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos y circularán desde Perisur hacia Cañaverales, con paradas provisionales señalizadas y personal de orientación para apoyar a los pasajeros durante el recorrido.

La Secretaría de Movilidad destacó que esta implementación busca fortalecer la conectividad entre distintos sistemas de transporte, además de distribuir de mejor manera la afluencia de usuarios durante eventos masivos en la capital.