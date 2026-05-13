Piratas FC llega a Veracruz: así será el nuevo equipo de Liga de Expansión MX

La ciudad de Veracruz volverá a contar con futbol profesional tras la presentación oficial de Piratas FC, nuevo club que formará parte de la Liga de Expansión MX a partir del torneo Apertura 2026.

El anuncio se realizó este miércoles ante medios de comunicación y aficionados, donde también se confirmó que el equipo tendrá como sede el histórico Estadio Luis “Pirata” Fuente, inmueble emblemático del futbol veracruzano.

Piratas FC jugará en la Liga de Expansión MX

La nueva institución competirá en la segunda categoría del futbol mexicano y buscará convertirse en el proyecto que marque el regreso estable del balompié profesional a la zona de Veracruz-Boca del Río.

Durante la presentación, el presidente del club, José Carlos Vives, expresó su entusiasmo por devolverle al estado una franquicia profesional y aseguró que el objetivo es consolidar un proyecto duradero para la afición jarocha.

Así nació el proyecto de Piratas FC

El club logró integrarse a la Liga de Expansión MX después de concretar la compra de la franquicia de Celaya, movimiento que permitió trasladar el proyecto deportivo a Veracruz.

Posteriormente, la iniciativa fue revisada y aprobada por la Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión MX el pasado 22 de abril, dando luz verde a la creación oficial del nuevo equipo.

El “Pirata” Fuente volverá a tener futbol profesional

Con la llegada de Piratas FC, el renovado Estadio Luis “Pirata” Fuente volverá a abrir sus puertas para recibir encuentros oficiales, en lo que representa el regreso del futbol profesional a uno de los recintos más tradicionales del país.

La noticia ha generado expectativa entre los aficionados veracruzanos, quienes durante años esperaron el retorno de una franquicia tras la desaparición de los anteriores proyectos futbolísticos en la entidad.