Chivas deja escapar ventaja ante Cruz Azul y todo se resolverá en la vuelta

El primer capítulo de las semifinales del Clausura 2026 dejó una eliminatoria completamente abierta. Chivas estuvo dos veces arriba en el marcador y tuvo momentos para sentenciar el partido, pero Cruz Azul reaccionó en ambas ocasiones para rescatar el empate 2-2 en el Estadio Banorte.

Ahora, la serie viajará al Estadio Jalisco, donde el Guadalajara buscará aprovechar la ventaja deportiva para sellar su pase a la Final, mientras que La Máquina estará obligada a ganar.

El sistema de Milito mantiene competitivo a Chivas

A pesar de las bajas de cinco futbolistas convocados con la Selección Mexicana, el conjunto dirigido por Gabriel Milito volvió a mostrar personalidad, intensidad y una idea de juego clara.

Aquí les dejo el segundo tanto del @CruzAzul. 💙🚂



🌍 Ebere es el tercer africano que anota en Semifinales:

Biyik con América a Necaxa en 1995-1996

Djaniny con Santos a Chivas en Clausura 201



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El técnico argentino ha logrado sostener el funcionamiento del equipo más allá de los nombres habituales, apostando por jugadores jóvenes y variantes que han respondido en esta Liguilla.

La velocidad en las transiciones y la verticalidad rojiblanca volvieron a incomodar a Cruz Azul durante gran parte del encuentro.

Sandoval abrió el camino para el Rebaño

El primer gol llegó tras una jugada rápida de ataque. Ricardo Marín probó desde fuera del área y el arquero Kevin Mier dejó un rebote que fue aprovechado por el juvenil Santiago Sandoval, quien marcó el 0-1 y sumó su tercer gol de la Liguilla.

El joven atacante de apenas 18 años volvió a responder en un escenario importante y se consolidó como una de las revelaciones del Guadalajara en la fase final.

Cruz Azul respondió con carácter

Cuando parecía que Chivas controlaba el partido, apareció la reacción celeste. Al minuto 37, Charly Rodríguez mandó un balón al área que terminó sorprendiendo a Óscar Whalley para colocar el 1-1 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el Rebaño volvió a golpear gracias a un cabezazo de Ángel Sepúlveda, quien no celebró por su pasado cementero.

Sin embargo, la ventaja rojiblanca duró poco. Una falta sobre Christian Ebere fue revisada por el VAR y el árbitro Maximiliano Quintero señaló penal. El propio delantero nigeriano convirtió desde los once pasos para firmar el 2-2 definitivo.

Kevin Mier evitó la derrota celeste

Aunque fue señalado en las dos anotaciones rojiblancas, Kevin Mier terminó reivindicándose en la recta final del encuentro con una atajada clave que evitó el tercer gol de Chivas.

El arquero colombiano mantuvo con vida a Cruz Azul, que ahora llegará obligado a ganar en la vuelta si quiere avanzar a la serie por el título.

El Banorte se despide antes del Mundial 2026

El empate también marcó el último partido disputado en el Estadio Banorte antes de su entrega oficial a la FIFA rumbo al Mundial 2026

El inmueble permanecerá cerrado hasta el próximo 11 de junio, fecha en la que reabrirá sus puertas para albergar el partido inaugural entre México y Sudáfrica.