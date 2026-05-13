Carlos Meléndez salta del TikTok a Cannes con cine de horror

El cineasta mexicano Carlos Meléndez dará un importante paso internacional al formar parte de Fantastic Pavilion Vertical Cinema Cannes 2026, una nueva plataforma dedicada al cine fantástico en formato vertical que se presentará durante el Festival de Cannes.

El realizador fue seleccionado gracias a sus cortometrajes “The Offering” y “The Blind Alley”, producciones creadas en formato 9:16 y enfocadas en géneros como el horror, thriller y fantasía, una propuesta que ha ganado notoriedad en plataformas digitales como TikTok.

De TikTok a uno de los escenarios más importantes del cine

Las obras de Meléndez integrarán la primera edición de este showcase internacional, conformado por 28 proyectos provenientes de 17 países y que será exhibido el próximo 17 de mayo dentro del Marché du Film, espacio clave para la industria cinematográfica mundial.

Durante los últimos años, el director mexicano ha experimentado con narrativas diseñadas específicamente para consumo móvil, publicando cortometrajes de horror en formato vertical a través de su cuenta de TikTok @beat_melendez.

Su estilo destaca por trasladar los códigos tradicionales del cine fantástico hacia un lenguaje más inmediato e inmersivo, pensado para nuevas generaciones acostumbradas al contenido digital.

El formato vertical gana espacio en el cine internacional

La participación de Carlos Meléndez refleja el crecimiento del cine vertical como una nueva forma de expresión audiovisual impulsada por las plataformas digitales y el consumo desde teléfonos móviles.

El formato 9:16 se ha convertido en un terreno de experimentación para cineastas que buscan nuevas maneras de generar tensión, cercanía y emociones con el público.

“Estoy muy contento de que se sigan abriendo nuevas ventanas para crear contenido de género que llegue a todo tipo de públicos y formas de consumo”, expresó Meléndez sobre su selección.

Una trayectoria ligada al horror y la fantasía

Carlos Meléndez ha construido una carrera enfocada en el cine de género con proyectos como “Histeria” y la serie de Netflix “Mi encuentro con el mal”, además de trabajos que mezclan horror psicológico, humor negro y elementos fantásticos.

En 2024 también estrenó la obra teatral “El valle inquietante”, producción que le valió el reconocimiento del Micrófono de Oro otorgado por la Asociación Nacional de Locutores.

Nuevos proyectos para el director mexicano

Además de su participación en Cannes, el realizador prepara el estreno de dos largometrajes y una serie para plataforma digital, mientras continúa expandiendo su trabajo hacia nuevas formas narrativas y formatos audiovisuales.

Con la selección de “The Offering” y “The Blind Alley”, Carlos Meléndez se consolida como una de las voces mexicanas más innovadoras dentro del cine fantástico contemporáneo.