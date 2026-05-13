Síguenos

Última hora

Campeche

Vigilarán casas de empeño a partir de septiembre con nueva ley aprobada por el Congreso

Yucatán / Mérida

Mérida recibe la convención gasolinera más importante de México; destacan inversión y desarrollo

La inauguración de la convención fue encabezada por el presidente nacional de ONEXPO.

Por Redacción Por Esto!

13 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Mérida recibe la convención gasolinera más grande en México.
Mérida recibe la convención gasolinera más grande en México. / Por Esto.

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada informó que Mérida recibió con orgullo la convención más importante de la industria gasolinera en México.

La inauguración fue encabezada por Enrique Félix Robelo, presidente nacional de ONEXPO, con la presencia del mandatario estatal.

Yucatán fortalece protección ambiental con alianza internacional “Herencia Maya”

Noticia Destacada

Lanzan “Herencia Maya”, estrategia para garantizar la conservación de 11 reservas naturales en Yucatán

Señaló que este espacio reafirma la confianza en Mérida para seguir impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades para las familias meridanas.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar