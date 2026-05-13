Mérida recibe la convención gasolinera más importante de México; destacan inversión y desarrollo

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada informó que Mérida recibió con orgullo la convención más importante de la industria gasolinera en México.

La inauguración fue encabezada por Enrique Félix Robelo, presidente nacional de ONEXPO, con la presencia del mandatario estatal.

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Señaló que este espacio reafirma la confianza en Mérida para seguir impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades para las familias meridanas.

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