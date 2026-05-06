Concentración de la Selección Mexicana es hoy; "jugador que no acuda quedará fuera" del Mundial 2026

Luego de la polémica que generó la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo con el Toluca para el partido de la semifinal de vuelta en la Concachampions, y el llamado de Amaury Vergara, dueño de las Chivas, a una posible rebelión contra la Selección Mexicana, la FMF frenó rotundamente todas las especulaciones al rededeor y mediante un comunicado informó lo que pasará este miércoles 6 de mayo.

La Selección Nacional de México informa:

"Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", se lee en el breve comunicado de la federación.

¿Jugarán Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca hoy en la semifinal de Concachampions?

Por lo anterior Alexis Vega y Jesús Gallardo no podrán jugar el partido de la semifinal de Toluca ante el LAFC por el pase a la final de la Concachampions pues el silbatazo inicial está programado en punto de las 19:30 horas, y ellos ya tendrían que estar en las instalaciones de la Selección. Sin embargo fue un video en la conferencia de prensa previo a este encuentro de los Diablos donde el DT Anonio Mohamed ironizó sobre la posible participación de los convocados del Tri.

#Deportes ⚽ | El técnico del Deportivo Toluca, Antonio Mohamed, respondió con tono irónico a los cuestionamientos sobre la posible participación de Alexis Vega y Jesús Gallardo en el próximo compromiso de Concachampions, al señalar que incluso podrían “meterlos a la cancha” si… pic.twitter.com/Aj0BBo1CJV — ReporTV (@ReporTVMX) May 6, 2026

Amaury Vergara exploctó en X al supuesto "permiso especial"

Ante los rumores y las especulaciones que circularon este martes sobre un supuesto permiso especial para el Toluca, el dueño de las Chivas Amaury Vergara también explotó y mediante un posteo en su cuenta de X (antes Twitter) encendió la polémica, pues dio a entender que no respetaría el llamado de la Selección Mexicana a sus jugadores y ordenó que todos deberían acudir a las instalaciones del Rebaño.

"Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club", fue el mensaje del directivo rojiblanco.

Y es que esta concentración del Tricolor afectó de forma considerable a las Chivas en la fase final de la Liga MX 2026, pues en el partido de ida de los cuartos de final se vieron debilitados ante los Tigres y terminaron por caer 3-1, marcador que los deja al borde de la eliminación.

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