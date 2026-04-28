Selección Mexicana: estos serían los convocados de Liga MX para el Mundial 2026

La Selección Mexicana está por dar un paso clave rumbo al Mundial 2026 con la presentación de una primera convocatoria encabezada por futbolistas de Liga MX, quienes iniciarán trabajos en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre.

A poco más de 40 días del arranque de la Copa del Mundo, el Vasco perfila una base nacional que buscará ganarse un lugar en la lista definitiva que México presentará para el torneo.

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



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Los jugadores de Liga MX que serían llamados por el Tri

La prelista contemplaría a 12 futbolistas del campeonato mexicano, combinando experiencia, presente y apuestas jóvenes:

Carlos Acevedo

Raúl Rangel

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Erick Lira

Brian Gutiérrez

Gilberto Mora

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Armando “Hormiga” González

Guillermo Martínez

Varios nombres llegan impulsados por su rendimiento en el Clausura 2026, mientras otros aparecen como opciones para reforzar profundidad en distintas zonas del campo.

Tres nombres todavía generan dudas

No todo está definido. De acuerdo con el panorama previo a la convocatoria, hay tres jugadores que siguen bajo evaluación:

Marcel Ruiz

Richard Ledezma

Luis Romo

En especial el caso de Marcel Ruiz ha tomado fuerza por su situación física, mientras los otros dos permanecen en observación dentro del análisis final del cuerpo técnico.

La base del Tri rumbo a la lista definitiva

Esta primera convocatoria servirá para comenzar la concentración y construir el núcleo del plantel que posteriormente se completará con los jugadores que militan en Europa y otras ligas.

La lista definitiva deberá quedar cerrada a más tardar el 30 de mayo, con el debut mundialista de México programado para el 11 de junio.

Con ello, Javier Aguirre comienza a perfilar el primer rostro del Tri para la Copa del Mundo. El camino al Mundial ya arrancó.