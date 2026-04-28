Selección Mexicana: estos serían los convocados de Liga MX para el Mundial 2026

La Selección Mexicana está por dar un paso clave rumbo al Mundial 2026 con la presentación de una primera convocatoria encabezada por futbolistas de Liga MX, quienes iniciarán trabajos en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre.
A poco más de 40 días del arranque de la Copa del Mundo, el Vasco perfila una base nacional que buscará ganarse un lugar en la lista definitiva que México presentará para el torneo.
Los jugadores de Liga MX que serían llamados por el Tri
La prelista contemplaría a 12 futbolistas del campeonato mexicano, combinando experiencia, presente y apuestas jóvenes:
- Carlos Acevedo
- Raúl Rangel
- Israel Reyes
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Erick Lira
- Brian Gutiérrez
- Gilberto Mora
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Armando “Hormiga” González
- Guillermo Martínez
Varios nombres llegan impulsados por su rendimiento en el Clausura 2026, mientras otros aparecen como opciones para reforzar profundidad en distintas zonas del campo.
Tres nombres todavía generan dudas
No todo está definido. De acuerdo con el panorama previo a la convocatoria, hay tres jugadores que siguen bajo evaluación:
- Marcel Ruiz
- Richard Ledezma
- Luis Romo
En especial el caso de Marcel Ruiz ha tomado fuerza por su situación física, mientras los otros dos permanecen en observación dentro del análisis final del cuerpo técnico.
La base del Tri rumbo a la lista definitiva
Esta primera convocatoria servirá para comenzar la concentración y construir el núcleo del plantel que posteriormente se completará con los jugadores que militan en Europa y otras ligas.
La lista definitiva deberá quedar cerrada a más tardar el 30 de mayo, con el debut mundialista de México programado para el 11 de junio.
Con ello, Javier Aguirre comienza a perfilar el primer rostro del Tri para la Copa del Mundo. El camino al Mundial ya arrancó.