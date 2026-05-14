Exatlón México 2026: Filtran a los ganadores que levantarían el trofeo este 15 de mayo

La tensión rumbo a la gran final de Exatlón México aumentó en las últimas horas luego de que comenzaran a circular en redes sociales presuntos spoilers sobre los atletas que conquistarían el campeonato este viernes 15 de mayo.

Aunque la producción del reality mantiene total hermetismo sobre el desenlace de la temporada, diversas cuentas especializadas y seguidores del programa difundieron información que apunta a un dominio absoluto del equipo rojo en la definición del campeonato

De acuerdo con las filtraciones, Mati Álvarez sería la ganadora de la rama femenil tras imponerse en el circuito final a Evelyn Guijarro, una de las competidoras más fuertes de la temporada.

En la categoría varonil, el supuesto duelo definitivo estaría protagonizado por Mario Osuna, conocido como “Mono” Osuna, y Alexis Vargas. Las versiones que circulan señalan que el integrante rojo sería quien finalmente levantaría el trofeo masculino.

Las filtraciones rápidamente provocaron reacciones entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a debatir en plataformas digitales sobre la veracidad de los resultados y el desempeño de los finalistas durante toda la competencia.

La expectativa por la final de Exatlón México también creció debido a que varios de los atletas se consolidaron como favoritos desde las primeras semanas del reality gracias a su rendimiento físico, regularidad y protagonismo en los circuitos más importantes.

Además del reconocimiento deportivo y mediático, los campeones del programa suelen recibir un importante premio económico, además de incrementar notablemente su popularidad en redes sociales y abrir nuevas oportunidades dentro de la televisión y el deporte.

Hasta el momento, ninguna de las filtraciones ha sido confirmada oficialmente por la producción de Exatlón México, por lo que el resultado definitivo se conocerá durante la transmisión de la gran final este viernes 15 de mayo.