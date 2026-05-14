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Campeche / Sucesos

Motocicleta impacta a vehículo compacto en Campeche

Un choque entre una motocicleta y un automóvil en el malecón de Campeche dejó daños de regular cuantía y una mujer lesionada con golpes leves, atendida por la Cruz Roja.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

14 de may de 2026

1 min

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Choque entre moto y auto provoca daños y alarma
Choque entre moto y auto provoca daños y alarma

Daños de regular cuantía y una mujer lesionada dejó un accidente entre una motocicleta y un automóvil sobre el malecón de la ciudad.

El hecho ocurrió cuando los involucrados transitaban sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda con dirección al área comercial Ah-Kim-Pech, pero al pasar el cruce de la dársena se registró el choque entre la moto y el vehículo compacto, donde la acompañante de la unidad de dos ruedas terminó con golpes leves tras el impacto, mientras que el auto quedó con severos daños en la parte trasera.

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Testigos dieron aviso al número de emergencias, llegando socorristas de la Cruz Roja, quienes valoraron a la mujer lesionada, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, mientras que elementos policiacos realizaron el abanderamiento para evitar otro percance en la transitada zona.

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