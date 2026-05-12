Exatlón México: ¿Quiénes son los eliminados de este martes 12 de mayo?

Cada vez estamos más cerca de que concluya la temporada de Exatlón México, en donde los atletas están haciendo su mejor esfuerzo en los circuitos para coronarse como los grandes ganadores.

Por ese motivo, la noche de este martes 12 de mayo, se van a vivir dos ‘Duelos de Eliminación’, donde dos atletas van a tener que renunciar a su sueño de levantar la copa del popular reality.

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¿Quiénes serán los eliminados este 12 de mayo en Exatlón México?

La noche de este martes, un hombre y una mujer serán los eliminados de Exatlón México, pero en las redes sociales, los fans han comenzado a filtrar información sobre los posibles vencedores de los duelos, por lo que también se conoce el nombre de los atletas que podrían salir del reality.

De acuerdo con lo que se ha comentado en redes sociales, se ha especulado que la atleta mujer que saldría de la competencia es Katia del equipo "azul”, quien se jugará su lugar ante Paulette del equipo "rojo".

Mientras que por el lado de los hombres, será Humberto del equipo "rojo", quien no logrará vencer al equipo rival, pues se enfrentará a "Mono" Osuna, actual campeón de "Exatlón México".

Sin embargo, esto son solo rumores sobre lo que los aficionados del reality piensan que puede suceder. Cada vez está más cerca de la final, la cual se va a disputar el viernes 15 de mayo en punto de las 20:30 horas.

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