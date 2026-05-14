Rescatan 19 animales en criadero ilegal de Campeche

Durante un operativo conjunto de la Profepa con la Fiscalía General del Estado, se confirmó el hallazgo de un criadero ilegal de perros chihuahuas; en total, suman 19 animales que fueron rescatados, siendo 16 perros, dos conejos, así como un loro cabeza amarilla.

De acuerdo con información avalada por Alexandro Brown Gantus, titular de la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, recibieron una denuncia por la retención de animal de vida silvestre que estaba en cautiverio al interior de un predio particular.

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Durante el operativo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró un loro cabeza amarilla e inició un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones de entre 75 mil y 700 mil pesos, así como penas de hasta nueve años de prisión.

De manera conjunta, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y SEMABICCE realizaron la inspección veterinaria de:

Cuatro chihuahuas de tres meses

Dos chihuahuas de nueve meses

Un chihuahua de un año

Tres chihuahuas de dos años

Un chihuahua de tres años

Un canino de raza criolla de tres años

Dos chihuahuas de cuatro años

Un chihuahua de cinco años

Una canina pitbull de nueve años

Dos conejos

Tras la inspección, la Fiscalía determinó que existen elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación, la cual será judicializada ante un Juez de Control para la resolución correspondiente.

Sanciones por maltrato animal podrían alcanzar hasta nueve años de prisión

Por su parte, SEMABICCE informó que durante la diligencia no se encontraron elementos que acrediten la venta ilegal de mascotas; sin embargo, el procedimiento permanecerá abierto para recibir información adicional por parte de ciudadanos o testigos.

Asimismo, se programó la esterilización inmediata de todos los perros resguardados.

Las sanciones previstas en el Código Penal por maltrato animal contemplan multas de entre 12 mil y 24 mil pesos, así como penas de prisión de seis meses a tres años. En caso de que la conducta se encuentre dentro de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 383, la pena podrá incrementarse en dos terceras partes.