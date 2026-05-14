Familia cerca de Delirios en Puerto Morelos denuncia 4 meses sin luz

Familia que vive cerca del poblado Delirios acusa que la CFE ignora los reportes para reparar un cable dañado.

Una familia de bajos recursos que vive sobre la carretera hacia la comunidad Delirios, en el municipio de Puerto Morelos, permanece desde hace cuatro meses sin energía eléctrica debido a un cable dañado que hasta ahora no ha sido reparado, pese a los reportes y solicitudes presentados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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La problemática afecta de manera directa a adultos mayores, niñas, niños y bebés que habitan en la vivienda, quienes diariamente enfrentan dificultades derivadas de la falta de electricidad, principalmente por las altas temperaturas y las limitaciones para realizar actividades básicas en el hogar.

Según la denuncia ciudadana, el inconveniente comenzó cuando uno de los cables del suministro se rompió, dejando a la familia sin acceso al servicio en el inmueble ubicado sobre la vía que conduce al poblado Delirios.

Los afectados señalaron que durante este periodo realizaron múltiples llamadas y reportes ante la Comisión Federal de Electricidad a fin de que la falla fuera atendida, pero hasta ahora no han recibido respuesta ni una solución.

Indicaron además que, pese a no contar con el suministro, continúan pagando puntualmente los recibos correspondientes, situación que consideran injusta debido a que el desperfecto persiste desde hace varios meses sin atención por parte de la empresa responsable.

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La falta de electricidad ha empeorado las condiciones de vida de la familia, especialmente por la presencia de personas adultas mayores y menores de edad que requieren condiciones adecuadas para descansar, conservar alimentos y soportar las temperaturas extremas que se registran en la región.

Explicaron que la carencia del servicio impide el funcionamiento de aparatos esenciales dentro del domicilio, afectando las actividades diarias y generando mayores complicaciones económicas.

Solicitaron la intervención inmediata de personal de la paraestatal para realizar las reparaciones y restablecer el suministro eléctrico, ya que la falta de atención mantiene a la familia en condiciones precarias pese a que siguen cumpliendo con sus obligaciones de pago.