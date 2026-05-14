Tras las rejas: Vinculan a proceso a presunto responsable de triple homicidio en Campeche

Prisión preventiva y vinculación a proceso fue la resolución emitida contra Francisco J.C.C., señalado como presunto sicario implicado en el asesinato a balazos de tres personas y las lesiones ocasionadas a una cuarta víctima durante ataques armados registrados en las colonias Elvia María Pérez y Plan Chac.

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El imputado enfrenta cargos por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que las investigaciones establecieran que presuntamente accionó un arma de fuego en distintos puntos de la capital, causando la muerte de tres personas identificadas con las iniciales R.A.C.N., J.L.B.C. y L.R.C.E., además de dejar lesionado a M.G.C.V.

Posteriormente, las autoridades señalaron que, tras diversos reportes ciudadanos al número de emergencias, elementos de la policía lograron asegurar al acusado y ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, donde finalmente el Juez Cuarto de Control del Primer Distrito Judicial determinó vincularlo a proceso y mantenerlo bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el plazo de un año mientras continúan las investigaciones.

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