Delegación yucateca de esgrima se cuelga la medalla de plata en la Olimpiada Nacional 2026

La delegación yucateca de esgrima se vistió de plata este miércoles en la Olimpiada Nacional 2026 que se realiza en Puebla al quedarse con el segundo lugar de la modalidad de equipo florete femenil, categoría infantil A.

Noticia Destacada Olimpiada Nacional 2026: Yucatán suma bronce en remo de dos mil metros

Encabezadas por Luna Echeverría Camarena, quien es una de las nuevas promesas de la espada de nuestro Estado y del país, como lo demostró con una buena actuación en el Campeonato Panamericano de la especialidad en el que participó en Lima, Perú y quien se dice contenta de su primera justa nacional.

El resto del conjunto boxito estuvo conformado por Emily Garrido Henández y Mayela Novelo Sáenz perdió la final ante el conjunto de Baja California que se quedó con el oro, el bronce se lo llevaron las chicas de Baja California Sur.

Noticia Destacada Henry Martín rompe el silencio tras fallar penal con América y pide disculpas a la afición

Hasta el momento, la esgrima a conseguido un total de tres preseas, además de este metal argento se tienen dos bronces, uno de ellos conseguido en forma individual por Luna Echeverría.