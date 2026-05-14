Olimpiada Nacional 2026: Yucatán suma bronce en remo de dos mil metros

El equipo yucateco de cuatro remos cortos categoría 17-18 años, distancia de dos mil metros se colgó la medalla de bronce en el penúltimo día de competencias de remo de la Olimpiada Nacional 2026.

Los remeros Elías Puc Caamal, Getzael Martínez García, José Escalante Morales y Abraham Abisai Tapia, fueron los que sumaron la tercera presea de esta disciplina para la causa boxita.

Los deportistas tuvieron una difícil salida en la Pista Internacional de remo y canotaje de Progreso por el viento, pero pudieron remontar para meterse en el tercer sitio.

Esta actividad concluirá este viernes con las últimas regatas. Hasta el momento Yucatán tiene una presea de oro y dos de bronce en remo.