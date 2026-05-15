Ayuntamiento de Cozumel niega permisos para nueva plataforma digital de transporte

El Ayuntamiento de Cozumel informó que no ha otorgado permisos ni recibido solicitudes formales para la operación de la plataforma digital, que busca incorporar conductores y unidades en la isla, por lo que advirtió que cualquier servicio de transporte que opere fuera del marco legal será sancionado por las autoridades municipales.

La aclaración surgió luego de que en redes sociales y grupos locales comenzara a difundirse el registro de “conductores fundadores” para esta plataforma de origen local, la cual promueve la integración de automóviles y motocicletas para brindar servicio de transporte mediante aplicación digital.

Autoridades señalaron que actualmente no existe ninguna autorización para este tipo de servicio en Cozumel y que, de detectarse unidades operando sin concesión, podrían ser aseguradas por elementos de la Subdirección de Tránsito y la Policía Municipal.

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“Hasta el momento no hay ninguna solicitud formal ni permiso otorgado para plataformas de este tipo. Todo servicio de transporte debe apegarse a la normatividad vigente”, indicaron.

En la isla, el servicio de transporte público se rige por concesiones previamente autorizadas, principalmente en el caso de taxis, mientras que otras modalidades como mototaxis cuentan con regulaciones específicas y limitadas a ciertas zonas.

Bajo este esquema, la incorporación de nuevas plataformas digitales ha generado debate en torno a la legalidad, competencia y modernización del servicio.

La postura del Gobierno municipal generó reacciones divididas entre ciudadanos y trabajadores del sector transporte.

Algunos usuarios consideraron que la llegada de nuevas plataformas podría mejorar la movilidad y ampliar las opciones, mientras que concesionarios tradicionales advirtieron sobre posibles afectaciones a un servicio ya regulado.

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“Sí haría falta más opciones, sobre todo en horas pico, pero también es importante que todo esté en regla”, comentó Clara Pérez, usuaria frecuente del transporte.

Operadores de taxi señalaron que permitir la entrada de plataformas sin regulación podría generar competencia desleal, al no cumplir con los mismos requisitos legales y costos de operación que enfrentan los concesionarios actuales.

El tema se da en un contexto donde otras ciudades del país han experimentado la entrada de aplicaciones de transporte, lo que derivó en ajustes regulatorios para equilibrar innovación y control del servicio.