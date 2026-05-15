Mercado García Rejón de Mérida estará cerrado hasta concluir los peritajes y análisis de Protección Civil

El bazar García Rejón, ubicado en la calle 65 con 60 del Centro de Mérida, permanecerá cerrado por tiempo indefinido mientras las autoridades realizan las revisiones y análisis, luego del incendio ocurrido en uno de sus locales la mañana del miércoles pasado, según dio a conocer Alfonso Lozano Poveda, secretario Técnico del Servicio Público de Mercados del Ayuntamiento.

“Procedimos a iniciar los protocolos para salvaguardar primero la integridad física de la gente que se encontraba en esos momentos comiendo”, señaló el funcionario, y agregó que el área de alimentos fue desalojada de manera preventiva al momento de reportarse el siniestro, y posteriormente se suspendió el suministro eléctrico a todo el mercado para evitar riesgos mientras se combatía el fuego.

Noticia Destacada Repunta la viruela símica en la Península: hay ocho contagios confirmados en Yucatán durante 2026

Lozano Poveda dijo que el incendio no se originó en las instalaciones eléctricas del mercado, sino en un local particular que cuenta con cableado y medidores independientes. Recalcó que las líneas del establecimiento afectado no tienen conexión con el sistema general del bazar, por lo que el incidente no estaría relacionado con la infraestructura municipal.

Asimismo, destacó que la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia evitó que el fuego se propagara a otros espacios comerciales, y únicamente hubo daños materiales en el local donde inició el fuego, sin que se tuviera reporte de personas lesionadas o intoxicadas por el humo.

Detalló el funcionario que son alrededor de 90 espacios los que permanecen cerrados mientras continúan las inspecciones técnicas. Explicó que el mercado no podrá reabrir hasta contar con los dictámenes de Protección Civil y de las áreas de Obras Públicas y Servicios Municipales, con el fin de confirmar que no existe daño estructural en los predios colindantes ni afectaciones al sistema eléctrico del inmueble.

Noticia Destacada Suman 25 golpes de calor en Yucatán; figura entre “los más castigados” por las temperaturas extremas

“Por el momento no hay energía eléctrica y no podemos subir los switches hasta tener la seguridad de que no existen riesgos”, comentó, y dijo que personal técnico trabaja en la revisión del cableado y de las condiciones generales del edificio para determinar cuándo podría retomarse la actividad comercial en este céntrico espacio.

Respecto a las posibles causas del siniestro, indicó que de manera preliminar se contempla la posibilidad de un cortocircuito, pero serán los peritos especializados y la Fiscalía General del Estado quienes emitan el dictamen oficial una vez concluidas las investigaciones correspondientes.