Claudia Sheinbaum descarta que salida de Víctor Rodríguez de Pemex esté relacionada con derrame en el Golfo de México

Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Petróleos Mexicanos esté relacionada con el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México o con otros incidentes registrados durante su gestión.

La mandataria explicó que desde un inicio Rodríguez Padilla había planteado permanecer únicamente un año y medio al frente de la empresa productiva del Estado, aunque posteriormente ella lo convenció de mantenerse más tiempo en el cargo.

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Sheinbaum aseguró que la decisión ya estaba contemplada previamente y destacó el trabajo realizado por el exdirector de Pemex durante un periodo marcado por diversos retos operativos y financieros para la petrolera mexicana.

Durante su gestión, Víctor Rodríguez Padilla enfrentó diversos desafíos, incluyendo el derrame petrolero registrado en el Golfo de México, el cual generó críticas y cuestionamientos sobre las operaciones de Pemex. Sin embargo, Sheinbaum insistió en que su salida no obedece a esos hechos, sino al acuerdo previamente establecido sobre la duración de su administración.