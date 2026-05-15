Cobros de FIFA frenan pantallas gigantes para el Mundial en Cancún

La intención de instalar pantallas gigantes en los domos deportivos de la ciudad para transmitir el Mundial 2026 se encuentra en una pausa técnica.

El Instituto de la Cultura Física y el Deporte de Benito Juárez analiza las estrictas políticas de derechos de visualización impuestas por la FIFA, que buscan proteger la propiedad intelectual y comercial del evento donde México es coanfitrión.

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El obstáculo: Licencias de "Public Viewing"

Directivos del instituto señalaron que, inicialmente, el proyecto se detuvo ante la posibilidad de enfrentar cobros por derechos de transmisión en áreas públicas. Según los estatutos del organismo rector, cualquier evento con fines de lucro —como bares, restaurantes o plazas que cobren entrada o tengan patrocinadores— debe pagar una licencia comercial aproximada de mil dólares.

Sin embargo, tras una revisión de la normativa para las "FIFA World Cup 26 Community Watch Parties", las autoridades municipales vislumbran una solución. La FIFA establece que no se requiere una licencia de visualización para eventos públicos organizados en parques, universidades o iglesias, siempre y cuando sean de carácter no comercial y el aforo sea menor a mil asistentes.

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Luz verde a los eventos comunitarios Esta disposición representa una "luz al final del túnel" para el Gobierno municipal. Al ser eventos gratuitos, sin patrocinadores privados y enfocados en el sano esparcimiento en colonias populares, las transmisiones en los domos deportivos podrían realizarse sin violar los derechos de los socios de medios (Telemundo para la señal en español).

Con este ajuste en la logística para garantizar que las reuniones no excedan el límite de asistentes permitido para eventos gratuitos, el instituto podría dar luz verde al programa. El objetivo sigue siendo llevar la emoción de la Copa del Mundo a las regiones de Cancún, permitiendo que la ciudadanía disfrute de los partidos de la Selección Mexicana sin costos adicionales.