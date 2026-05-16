Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: confirman fecha de pelea por el título mundial del CMB

El regreso de Saúl 'Canelo' Álvarez ya tiene fecha y rival confirmado. El pugilista mexicano enfrentará al camerunés Christian Mbilli el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, en una pelea donde estará en juego el campeonato mundial supermedio del Consejo Mundial de Boxeo.

La noticia fue confirmada por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien detalló que el combate formará parte de las celebraciones del fin de semana de la Independencia de México en la capital saudí.

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El combate marcará el regreso de Canelo Álvarez al cuadrilátero después de la dura derrota sufrida ante Terence Crawford en septiembre del año pasado, resultado que puso fin a una de las etapas más dominantes en la carrera del mexicano.

Por su parte, Christian Mbilli llegará a la pelea como actual campeón supermedio del CMB y con un impresionante récord profesional de 29 victorias, un empate y ninguna derrota. El africano intentará defender su cinturón y consolidarse ante el rival más importante que ha enfrentado hasta ahora.

De acuerdo con información revelada por The Ring Magazine, Mbilli nunca ha peleado contra un excampeón mundial de la magnitud de Canelo, por lo que el combate representa la prueba más exigente de su carrera profesional.

Además, se dio a conocer que la primera conferencia de prensa oficial del evento se realizará el próximo 23 de mayo en El Cairo, donde ambos peleadores comenzarán formalmente la promoción de una de las funciones más esperadas del año.

La pelea también genera expectativa por el contexto que rodea al mexicano, quien buscará recuperar protagonismo internacional y demostrar que todavía puede competir al máximo nivel dentro de la división supermediana.