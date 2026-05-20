Alarman incendios en casas y predios baldíos de Campeche; cortocircuitos, fugas de gas y efecto lupa, las principales causas

En lo que va de 2026 se han registrado alrededor de 100 incendios urbanos en el la ciudad capital, de los cuales cinco destacan por miles de pesos en daños materiales causados en viviendas, además de la muerte de un canino.

La directora de Protección Civil del Municipio de Campeche, Guadalupe Rodríguez Chávez, informó que al último corte se contabilizan 39 incendios atendidos directamente por personal municipal durante la presente temporada.

No obstante, esta cifra se incrementa a más de 100 atenciones si se consideran los reportes registrados por la Subdirección de Bomberos de la Secretaría de Protección Civil estatal (Seprocicam), lo que refleja la magnitud de las emergencias atendidas en la capital.

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La funcionaria destacó la importancia de reforzar la participación ciudadana en la prevención de incendios, exhortando a evitar prácticas de riesgo como arrojar colillas de cigarro encendidas, basura, desechos sólidos o cualquier material inflamable en la vía pública, lotes baldíos o zonas con vegetación seca.

Señaló que este tipo de acciones continúan siendo una de las principales causas de siniestros urbanos. “Aun cuando comiencen las lluvias, las altas temperaturas persisten, por eso debe haber colaboración de la gente para evitar afectaciones”, subrayó.

Caso de gravedad

Entre los incendios de mayor magnitud registrados este año, destacó el ocurrido en la zona no habitada de la avenida Siglo XXI, donde se consumieron aproximadamente 80 hectáreas de pastizales y vegetación, lo que obligó a un amplio despliegue operativo con el uso de alrededor de 180 mil litros de agua.

Asimismo, recordó el incendio registrado el pasado 6 de mayo en un edificio ubicado sobre la Avenida Francisco I. Madero, donde el fuego se originó en un departamento del tercer piso, provocando la pérdida total del inmueble y la muerte de un canino que se encontraba en el interior. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, las pérdidas materiales fueron considerables.

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Otro caso relevante ocurrió el 26 de marzo en la colonia Mártires del Río Blanco, en el cruce de las calles 106 por 105, donde una fuga de gas derivó en un incendio que consumió por completo una vivienda. En este hecho resultó afectada una familia integrada por la madre, identificada como Suri P., y sus hijos, quienes perdieron todas sus pertenencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantener medidas preventivas y reportar cualquier situación de riesgo, con el objetivo de reducir la incidencia de incendios urbanos en la capital del estado.