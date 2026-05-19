Estadounidense da positivo a ébola tras viajar al Congo

Un ciudadano estadounidense dio positivo a ébola después de haber estado en la República Democrática del Congo, en medio de un brote que mantiene en alerta a autoridades sanitarias internacionales. El caso fue confirmado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que señalaron que el paciente contrajo el virus mientras realizaba labores médicas en una zona afectada por la enfermedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el paciente desarrolló síntomas durante el fin de semana y posteriormente obtuvo un resultado positivo. Organizaciones médicas identificaron al afectado como el doctor Peter Stafford, un médico misionero que trabajaba atendiendo pacientes en un hospital ubicado en la región oriental del Congo, donde actualmente se registra un brote de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola.

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Las autoridades estadounidenses informaron que el médico será trasladado a Alemania para recibir atención especializada, mientras que otras seis personas consideradas contactos de alto riesgo también serán movilizadas y permanecerán bajo observación médica.

La situación ocurre mientras organismos internacionales mantienen seguimiento al brote activo en África. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado preocupación por el aumento de contagios y fallecimientos relacionados con esta variante del virus, especialmente debido a que la cepa Bundibugyo no cuenta actualmente con una vacuna específica aprobada.

Ante el escenario, el CDC anunció medidas adicionales de vigilancia sanitaria y reforzó controles para viajeros procedentes de regiones afectadas, además de establecer restricciones para personas que hayan estado recientemente en países con casos detectados. A pesar del caso confirmado, las autoridades estadounidenses señalaron que el riesgo inmediato para la población general continúa siendo bajo.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre sus síntomas se encuentran fiebre alta, dolor muscular, debilidad, vómito y hemorragias en casos severos.